Christian Nodal quiere un dueto con Nunca Jamás

HERMOSILLO, SONORA.- Christian Nodal se declaró un fan Nunca Jamás, y manifestó abiertamente que quiere una colaboración musical con el grupo de rock sonorense.





En entrevista exclusiva para EL IMPARCIAL, el oriundo de Caborca dijo que tiene mucho tiempo siguiendo a la agrupación integrada por César Bernal, Pedro Verdez y Omar Sáinz.



“Soy fan, fan fan, machín, desde hace ya como unos dos años creo por ahí”, dijo Christian Nodal con una sonrisa de oreja a oreja.



Al preguntarle si estaría dispuesto a hacer un dueto con Nunca Jamás, dijo que ya lo había platicado con su papá, Jaime González, con quien suele consultar las ideas para sus próximas canciones.



Yo sí le he dicho a mi papá, ‘Oye me gusta un ch%ngo un grupo de Sonora, ojalá un día podamos hacer un dueto. Y él me dice ‘¿qué género son?’ y le respondí ‘es rock, rock agropecuario’ y soltó la carcajada”, comentó.