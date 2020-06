Christian Nodal planea dueto con Selena Gomez y Drake Bell

MÉXICO.- Hace unos días, en entrevista, el cantante Christian Nodal comentó que está en platicas para hacer un dueto con Selena Gomez.

El mexicano habló que a él le habían ofrecido trabajar con Snoop Dog antes de que saliera la colaboración con La Banda MS, pero lo rechazó porque no se sentía preparado.

Sin embargo, comentó que desea trabajar con otros artistas internacionales además de Snoop Dog, como Chris Brown o Post Malone, además de la colaboración que hará con Gomez.

“Ahí estamos en charlas con Selena Gomez, en español, que eso está muy impresionante y Drake Bell me habló la otra vez, pero eso fue solito… estaba checando en Instagram y de chi*ngaderas me metí a ver los mensajes porque yo no paso mucho tiempo viendo mensajes… entonces de la nada veo una palomita azul y vi ‘Drake Bell’, vi la foto y me acordé de toda mi niñez”.

Nodal afirma que en sus próximas colaboraciones pondrá en alto el nombre de México y del Género Regional Mexicano.

Con información de Billboard.