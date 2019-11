Christian Nodal le responde a Remmy Valenzuela

MÉXICO.- Christian Nodal decidió responderle a Remmy Valenzuela, actual juez del reality show La Academia, luego de que el cantante diera a conocer que una vez que le pidió a su colega hacer un dueto, él lo dejó en visto.

Confesando que se enteró de estas declaraciones gracias a una fanática, Nodal explicó: “Yo no sé qué onda con Remmy, nunca ha habido una propuesta como tal… y (vi que) el morro estaba ganándose unos Discos de Platino y todo eso y me da gusto, pero vi que me mencionó diciendo que se había rebajado a estar conmigo, para hacerme un dueto a mí, que yo lo dejé en visto…y eso agüita poquito porque para mi es un ídolo de México, de la juventud, yo creo que todo el mundo lo admiramos y no debe tomarlo por ahí”.

Y agregó: “Yo ni siquiera lo conozco en persona, una vez hablamos por Instagram, me invitó a jugar futbol y le dije que no sabía jugar y no sé si esa habrá sido su propuesta de hacer un dueto… eso fue lo que pasó y se me hizo gacho, pero ni modo”.

Cabe señalar que luego de confesar que Nodal lo dejó en visto y no quiso hacer un dueto con él, Valenzuela sentenció: “Entonces, si su carrera vale más que la mía, mis respetos, pero vamos a ver a quien dura más”.