¿Christian Nodal le manda "indirecta" a Belinda?

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal y Belinda formaron una de las parejas de espectáculo más famosas y polémicas, pero desde su separación hace unos meses causó fuerte impactó entre sus seguidores sobre todo por su compromiso matrimonial.

Hace unos días que Belinda habría declarado para la revista Vogue que se habría equivocado por haber expuesto de esa manera la supuesta historia de amor que compartió con el sonorense.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Nodal publicó una fotografía que ha robado la atención de los usuarios porque se trata de una vibora “cantando” una de las canciones más famosas de Rocío Durcal.

En la imagen aparece el animal “cantando” para muchos de los usuarios que entraron ver a la publicación y lo relacionaron con Belinda, porque desde hace unos días habría brindado distintas declaraciones que no habló muy bien de su expareja

“Será la gata bajo la lluvia” dijo la actriz

El programa de Chisme no like escribió varios detalles donde el cantante pudo haber insinuado que Belinda se le pudo ver la “víctima” situación que evidentemente no estaba en lo cierto, y la evidenció nuevamente en rede sociales.

Belinda si se quería casar



Belinda durante una entrevista con Los 40 reveló que en su momento le habría dado importancia a cosas que no “valían la pena” y al final se equivocó pero lo reconoció, pero admitió que en su momento casarse era un “sueño”,



“Yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé que otras cosas a lo mejor eran más importantes… cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer, que de repente quieres darle prioridad a ciertas cosas que no [… ] que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”, declaró.