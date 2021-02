¿Christian Nodal le hace el "feo" a Danna Paola?

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal no ha dejado de estar en polémicas y es que actualmente forma a lado de Belinda, una de las parejas más queridas en el medio del espectáculo, pero ambos han sido criticados por la diferencia de edad que comparten.

El programa de 'Chisme no like' dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram algunas imágenes que muestra una conversación de la plataforma de Twitter, donde el sonorense aclaró que no haría dueto con Danna Paola.

Y es que uno de sus fanáticos pidió que sacara el dueto del tema 'De los besos que te di' pero a lado de la intérprete de "Oye Pablo" a lo que este contestó que ya realizó este dúo pero a lado de su mejor, y hablamos de nada más y nada menos que de Belinda.

Hay que recordar que fue en el programa 'La Voz' en el que ambos fueron coaches, en uno de las transmisiones los cantantes aparecieron en el escenario cantando la canción que se mencinó anteriormente, el primer dueto en el que participaron con sus voces, escena que conmovió a muchos de sus seguidores.

Es que ya hice ft con mi mujer en un programa de televisión, con esa canción no encuentro el sentido de rehacerlo. Jamás tendría una mejor esa canción mía a dueto" escribió el sonorense.

Por supuesto algunos usuarios comenzaron a criticarlo por hacerle el "fuchi" a Danna, mientras que otros comentaron que incluso ha rechazado duetos con otros artistas.

Hasta ahora el novio de "Beli", no ha hecho otra declaración, pero en Twitter trata de estar muy activo y respondiendo a muchas preguntas que le realizan sus fans, sobre su próximo material, a lo que reveló que aun no tiene pensado lanzar nueva música ya que es un proceso largo.

Christian y Belinda dieron a conocer su noviazgo el año pasado, desde entonces se le ha visto juntos en varias ocasiones, incluso las fiestas de fin de año, donde disfrutaron de una lujosa cena a lado de la familia de la ojiverde.

Hace unos días la actriz pasó por un duro momento, al tener que despedirse de su abuelita, quien fue una madre para ella, ya que la cuidó en gran parte de su niñez, por supuesto el cantante estuvo a su lado en todo momento.