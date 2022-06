Christian Nodal lanzará canción contra J Balvin: "Eres un referente de todo lo que está mal en la industria"

Christian Nodal llamó hipócrita a J Balvin y dijo que era "un referente de todo lo que está mal en la industria musical", además prometió una canción como Residente para darle con todo al colombiano.

Mediante su cuenta de instagram Nodal dedicó 11 videos en sus historias y dejando las siguientes declaraciones: "Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, no andaba coherente, ya que tiene un documental hablando de salud mental, y de energías, pero en su cuenta sube una foto para que hagan burla de mí".

Christian asegura que se esta levantando de la situación desfavorable que tras la ruptura con Belinda, y le recrimina el hecho de no ser coherente con sus acciones.

No hay derecho de hacer esas cosas, ¡hay que usar las redes bien! y como ya todo saben no soy bueno para hablar por eso mismo ahorita voy a la cabina por que pienso grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien [...] para este compa, que no ha aprendido, te dio una patada en el culo Residente pero la mía no te va a gustar, yo uso botas vaqueras.