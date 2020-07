Christian Nodal impone tendencia 

Hermosillo,Sonora.-Desde que Christian Nodal se convirtió en el coach de la nueva temporada de “La Voz Azteca”, ha llamado mucho la atención su nuevo look para vestir, con interesantes sacos y combinaciones de sombreros, botas, pantalones y camisas.

Al respecto, el diseñador Homero Cortez hizo un análisis de los atuendos que luce el cantante sonorense en el reality show de canto y opinó que éste podría ser el inicio de una nueva tendencia para el regional mexicano.

“Creo que es un aire muy fresco el que le dan a lo que es el regional mexicano, ósea, está padre que el estilista se aviente con ese tipo de looks porque aparte como lo vaquero y este rollo está en tendencia ahorita (…) No simplemente presentan al típico chavo del regional con las camisas de cuadros y ese tipo de cosas. En ese ámbito están aburriendo un poco y ahorita le están dando un giro totalmente a lo que es la música porque él es muy diferente a lo que se ha escuchado de otros chavos que se dedican a ese tipo de música. El giro en la ropa es un buen atine”, continuó.

Considera que el nuevo estilo de Nodal va a marcar tendencias en la ropa del género regional mexicano, por lo que próximamente se podrá ver ese look en otros cantantes dedicados a ese tipo de música.

“Es una tendencia que apenas va comenzando, que vamos a ver mucho en las siguientes temporadas. No solo se usa con sacos, sino que está todo el rollo de las camisas, todo lo que tenga que ver con escotes en hombres es lo que va a estar en super tendencia. Se nota que el estilista que lo guía en todo esto ha estudiado bien las tendencias y apuesta eso. Incluso los sombreros son diferentes, no es el mismo cerrado, sino más abierto y juvenil, entonces no sé, me ha gustado lo que hacen”, comentó.

Al cuestionarle si cambiaría o agregaría algo al nuevo estilo de Nodal, dijo lo siguiente:

“Posiblemente pudiera ser, no sé, un poco más de accesorios. Collares. Sería por ahí el rollo, sobre todo para lucir en el escote, pero en sí, de lo que ha estado usando, no le cambiaría nada”, externó.