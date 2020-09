Christian Nodal explica sus tatuajes de Belinda

CUIDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal no se ha arrepentido ni un poco por haberse tatuado el rostro y las iniciales de Belinda en su piel.



El intérprete de “Adiós Amor” aseguró, en una entrevista para Adela Micha, que jamás se arrepentiría de los tatuajes que se hizo de Belinda, pues para él es invaluable que la intérprete de “Bella Traición” también se tatuara su nombre.



Nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable”, expresó.



La razón por la que se tatuó los ojos de Belinda fue porque es lo primero que le cautivó de ella cuando la conoció.



“Son los ojos más hermosos que he visto en toda mi vida”, declaró el cantante.



El sonorense se declaró fanático de los tatuajes, pues comenzó a tatuarse a los 18 años e incluso mencionó que, hasta la fecha, lleva 40 en su cuerpo.



“A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz”.



Christian quiso dejar en claro que, aunque su fama crece en gran escala, no quiere perder el hilo de lo que realmente es importante para él, como la familia, el amor, las personas reales y sus amigos.



“Yo no quiero ser de esos grandes que se caen, yo quiero tomar todos los consejos que me dan y todo lo positivo de la vida. Así yo esté trabajando, yo esté con mi novia o con mis amigos, yo digo que vivo con mis papás. Es que regresa uno por la comida, la atención, el amor, el apapacho...”, remató.