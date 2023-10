Christian Nodal admite que se le subió la fama

Ciudad de México.- Christian Nodal se expresó sobre cómo ha sido su vida después de obtener el reconocimiento dentro del género regional a tan temprana edad.

El cantante admitió en El verdadero detrás de cámaras de Mario Chávez que poco después de convertirse en artista conocido, se le subió la fama.

Caí en un mundo superficial, más sobre todo cuando me pegué, todo se volvió mucho más difícil. Yo siento que sí (me afectó recibir la popularidad tan joven) porque yo entendía ya que no podían verme como cualquier otro muchacho de mi edad, cualquier muchacho con 18 años, 19 años, con fama, billete, algo que nunca había tenido en toda su vida, es como un peligro”

Contó el artista.

Aspecto anímico

Sin embargo, el intérprete aseguró que su momento más difícil en el aspecto anímico se suscitó cuando nada llenaba su vida. “Hace dos años yo entendí, como que dije ‘ni siquiera estoy trabajando para mí ya, no estoy trabajando ni para mis sueños, estoy trabajando para los sueños de otro cabr*n’, yo miraba que todo mundo avanzaba en su vida, y yo estaba estancado, con más billete, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida, y me cayó el veinte cuando yo me sentía todo frágil en la vida, como que mal en la familia, mal en el negocio, mal en el amor, mal conmigo mismo, no hay peor cosa que estar mal contigo mismo”, explicó.

Fue en este momento, cuando Nodal agradeció que apareciera Cazzu, madre de su bebé, en su vida. “Mi pareja me ayudó mucho en ese proceso, como que yo traía una nube negra y cuando empecé a salir con ella, era una etapa fea, pero yo ya estaba saliendo de una depresión, y era la depresión esa, yo me sentía mal con el negocio, yo sentía que ya Christian Nodal no representaba lo que yo quería que representara, me sentía perdido”, narró.

La mejor decisión

Finalmente, el cantautor mexicano manifestó que irse a vivir con su pareja y madre de su bebé ha sido la mejor decisión que pudo tomar para sentirse mucho mejor.

“Me fui para Argentina, vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta, estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos, y las vistas son preciosas. Puedo ser un rockstar todos los viernes, sábados y domingos, pero ya el lunes estoy viajando y hasta el jueves yo puedo estar en camita y hacer todo lo que yo quiero hacer en mi casita”, declaró.