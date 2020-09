Christian Jacobo lleva el romance en su música

HERMOSILLO.- Christian Jacobo se abandera con la música romántica en el regional mexicano, y así lo aclaró en su más reciente sencillo “Déjame Ser” que ya está disponible en las plataformas digitales de música.



“Es mi nueva canción, un tema que tenemos algunos días que lanzamos. Es muy lindo y romántico, que hicimos algo diferente a lo que ya venia trabajando, como sierreño-acústico. Es un tema que no es de mi autoría, debo decirlo, pero me identifiqué mucho desde que lo escuché”, dijo Christian Jacobo para EL IMPARCIAL.



El intérprete de temas como “Ya tiene novio mi ex” y “Consejo de amigos”, se sintió cautivado por la composición de Daniel y Diego Hernández y Héctor Bello, con quienes se contactó en redes sociales.



“Todo fue muy rápido. Uno de los compositores me mandó un mensaje a mis redes sociales, y yo le contesté y le pedí que me la mandara. Cuando la escuché dije que no podía quedar en el limbo, que teníamos que grabarla. A las dos semanas lo terminamos con todo y el video, fue muy rápido y orgánico”, explicó.



Christian Jacobo quiere seguir trabajando por la línea romántica, pues considera que sus canciones lo van a ayudar a identificarse con sus fans.



“Es la línea que hemos trabajado, el tema del amor y el desamor, que al final del día es lo que siempre he tratado de hacer y lanzarle al público”, comentó.



“Trato de escribir más de mi vida, de las cosas que me han pasado, es cuando saco las mejores canciones, a mi parecer. Yo creo que si no fueran tan directas o sinceras a lo mejor no tendrían el impacto que hasta hoy han tenido. Eso es lo principal que lleva mi música, que tienen la esencia de lo que realmente me pasó”, finalizó.



Christian acaba de grabar con Los Sebastianes, Jorge Medina, el Bebeto y muchos otros intérpretes del regional mexicano, por lo que espera llegar a más personas en el futuro.