Christian Estrada se disculpa con Ferka tras salir del Reclusorio Norte

Ciudad de México.- Cristian Estrada utilizó sus redes sociales para lanzar su postura respecto al incidente que protagonizó el fin de semana pasado y mismo que lo llevó a estar detenido en el Reclusorio Norte.

El fin de semana pasado, la actriz María Fernanda Quiroz, también conocida como Ferka, denunció a su expareja, junto con otras personas sustrajeron a su hijo.

No fue hasta el martes 29 de noviembre cuando tras la primera audiencia, las autoridades determinaron que Estrada no había cometido ningún delito y fue puesto en libertad.

Después de dicho escenario, el modelo retomó sus redes para lanzar un mensaje en el que remarca que está absuelto de todo ilícito, además de disculparse con Ferka, y también añadir que actuó de esa manera solo porque deseaba pasar tiempo con su hijo.

Gracias Dios por ayudarme siempre. Gracias a todos los medios de comunicación por su atención y seguimiento. #todos Les digo, No se me involucró en ningún proceso ni se me atribuyó ningún daño a algún tercero, porque no lo hay, ni lo ha habido... Mi único objetivo es y seguirá siendo la sana convivencia con mi menor hijo, basada en el respeto, el derecho y obligaciones de las partes, no guardo rencor ni me reservo acciones fuera de la ley para nadie”