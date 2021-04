Christian Estrada habla sobre la denuncia de abuso de Frida Sofía: “Hay que escuchar a las mujeres”

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía ha provocado todo tipo de reacciones tras señalar públicamente que su abuelo materno, Enrique Guzmán, fue su abusador desde que tenía 5 años de edad; por lo que ahora fue el turno de su ex pareja, Christian Estrada, para hablar sobre este delicado tema en la familia Guzmán-Pinal.

En el programa Hoy, el ex integrante del reality Guerreros 2020 fue cuestionado por las declaraciones de su ex novia y si él creía o no en la denuncia de la hija de Alejandra Guzmán, a lo que Estrada replicó:

“Yo lo único que puedo decir, no me voy a poner de lado del abuelo o de Frida, sino que hay que escuchar a las mujeres. Y por eso lo voy a dejar, y créame que ya no quiero tocar el tema porque yo ya lo superé, estoy contento, feliz, voy a ser padre, y sí, hay que escuchar a las mujeres y ya son temas familiares, que se arreglen ellos”.

Debido a que Christian muy pronto debutará como papá a lado de la actriz María Fernanda Quiroz mejor conocida como Ferka, es que ahora el joven desea alejarse de la polémica, pues hace algunos años fue señalado como la “manzana de la discordia” entre Alejandra y Frida, ya que de acuerdo a la cantante de 29 años su ex mantuvo una relación sentimental con su madre tras su ruptura con él.