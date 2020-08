Christian Estrada asegura que todas sus ex están ardidas por su romance con Ferka

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Estrada ha dado réplica a los señalamientos que han hecho sus ex parejas, incluyendo Frida Sofía, luego de que todas lo acusaran de aprovecharse de sus relaciones y ser un interesado.

“Creo que las chavas me ven feliz, contento con Ferka y mienten, el pensamiento de las chavas, me van a querer atacar y decir lo que sea, ¡pues ardidas no!, pero pues yo estoy contento, feliz, con mi relación ahorita y más que nada enfocado en Guerreros y ya terminando pues a ver qué me trae”.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la relación que mantiene con Alejandra Guzmán y si sus hermanos continúan trabajando con la cantante, el joven explicó:

“Con Alejandra era una relación de yerno y suegra, pero aparte de eso, ya cuando se acabó nuestra relación yo decidí irme por mi lado, más que nada por los chismes… para serte sincero no sé con quién estén trabajando ahorita… no nos metemos en nuestras carreras… mis hermanos siguen trabajando, me imagino que todavía se hablan, pero ellos tienen su carrera, su chamba, y yo así si no me meto, y ellos tampoco se meten con la mía”.

Pese a que Ferka había decidido terminar su romance con Estrada tras las declaraciones de sus ex y los ataques que recibió por parte de la hija de La Guzmán, tal parece que la nueva oportunidad que Christian recibió de la actriz lo ha unido más a ella, aunque sus ex parejas no crea que esa relación sea por amor.