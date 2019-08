Christian Estrada afirma que sí quería tener al bebé con Frida Sofía

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que Frida Sofía hiciera la gran confesión de haber abortado, Christian Estrada acudió a su cuenta de Instagram en la que culpa a la cantante de haberle quitado lo que más quería.

El día de ayer trascendió una entrevista en la que Frida Sofía confiesa a Pati Chapoy haber pasado por un aborto.

“No he sido completamente honesta en cuánto a todo lo que ha pasado, con el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte. Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida”, comentó a la conductora.

La modelo continuó afirmando que el problema comenzó cuando tuvo un distanciamiento con Christian, después se dio cuenta que había sido visto en los mismos hoteles que su mamá. Ella recién se enteraba que estaba embarazada cuando supo que no quería darle a su bebé una familia separada, por lo que decidió acudir al aborto. Tenía 5 semanas.

Esta noticia causó polémica, tanta que incluso llegó a los oídos de Christian, quien se armo de valor y culpó a Frida de haberle quitado lo que más quería.

‘‘Si toda mujer tuviera el vientre de cristal, vería el milagro que lleva dentro y no abortaría. Un bebé no sabe de errores, pero tiene derecho a vivir! Me quitaste lo que más quería Frida Sofía’’, escribió el bailarin en un Insta Storie.

Hasta el momento ni Frida Sofía le ha contestado a Christian, ni Alejandra Guzmán ha opinado al respecto.