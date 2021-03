Christian Chávez revela que estuvo a punto de dejar RBD por sentirse "feo e inseguro"

CIUDAD DE MÉXICO. – El cantante y actor Christian Chávez alcanzó la popularidad por su papel en “Rebelde” y en el grupo musical “RBD”, sin embargo, en una publicación reciente reveló que estuvo a punto de renunciar al proyecto debido a sus inseguridades.



Fue con la retrasmisión del concierto “Ser o parecer”, que el actor compartió con los seguidores de la banda un emotivo mensaje en el que recuerda sus años en la telenovela y la banda pop que surgió de ella.

El intérprete de “Giovanni Méndez”, dio a conocer a través de su Instagram que no estaba realmente confiado con su personaje y gracias a ello casi renuncia al proyecto.



Cuando este personaje llegó a mi vida, no sabía qué hacer con él, confieso que estuve a punto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle”, explicó el cantante.



El actor también confesó que fue gracias a Pedro Damián, productor de la telenovela, quien lo convenció de quedarse, dándole toda la libertad de hacer lo que él quisiera con su papel.



“Pedro Damián me dijo que por eso me daba ese personaje a mí, por que sabía que yo podía reinventarlo, y gracias a mis directores Juan Carlos Muñóz y Luis Pardo, me ayudaron a darle ese lado cómico y me permitieron salirme del guion e improvisar”, escribió el artista en una publicación de Instagram dónde se sinceró con sus fans.



Chávez también confesó que impregnó al personaje con sus inseguridades de adolescente, pues aseguró que para “encajar” con el tipo de actores que aparecen en televisión, tuvo que recurrir a algunos “trucos”.



“Yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues yo en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro. Quería verme guapo y encajar en la TV mexicana”, confesó el artista.



La publicación en cuestión a alcanzado más de 150 mil “me gusta” y cientos de comentarios de sus fanáticos.



“Giovanni Méndez es un personaje que con sus “tontadas” nos enseñó demasiado, que gran trabajo hiciste”, “Nadie lo interpretó mejor que tú”, “Inolvidable”, “Que bendición este personaje y que orgullo tener en tu hoja de vida a Giovanni Méndez López”, son algunos de los comentarios que ha recibido el actor nacido en Texas.

“Ser o parecer” causó sensación en internet



Después de la transmisión del concierto de RBD, los fanáticos no dudaron en dejar sus comentarios de apoyo y emoción en Twitter, recordando las mejores canciones de la banda pop y homenajeando a sus personajes favoritos.