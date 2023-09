Christian Chávez responde a críticas que recibió tras portar un traje charro

Ciudad de México.- Christian Chávez, integrante de RBD, se ha visto envuelto en controversia luego de su reciente actuación en el Madison Square Garden de Nueva York, donde lució un traje estilo charro de color rosa y tenis dorados.

El cantante recibió una oleada de críticas y ataques por su elección de vestuario, incluyendo un comentario de la reina de la Federación Mexicana de Charrería, Luisa Echeverría, quien le exhortó a no usar dicho atuendo fuera de su contexto tradicional.

En respuesta a la polémica, Chávez emitió un mensaje en sus historias de Instagram para aclarar su posición.

En el video, expresó:

Estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho. No es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro, no estoy en una competencia de charro".