Christian Chávez hace campaña para cuidar la salud mental

Ciudad de México.- Christian Chávez hizo a un lado la emoción que le produce el próximo reencuentro de RBD para realizar una campaña sobre la salud mental.

El cantante, quien hace algunos años padeció fuertes problemas de ansiedad, quiso compartir detalles de su experiencia y durante un enlace en vivo contó:

“Decidieron darme un medicamento durante un año y medio, y después de ese medicamento yo me volví una persona extremadamente preocupona, sentía que se me iba a olvidar algo, me volví completamente ansioso, entonces desde ahí… seguía con terapia”.

Tras comunicarle a sus padres que siempre estaba triste o preocupado sin razón aparente, fue que estos buscaron ayuda profesional.

“El doctor de cabecera le dijo a mi papá que sería bueno que me viera un psiquiatra. Y ahí fue cuando yo tuve mi primera evaluación”.

Finalmente, Christian aseguró que estas confesiones las hizo con fines benéficos.

“Es una parte mía social, no estoy tratando de hacer un personaje… en la cual sé hasta dónde voy a llegar con mis temas, con mi apertura personal, pero siempre estoy sensible a que si hay una persona abierta yo también me abro”.