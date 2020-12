Christian Chávez estalla luego de que lo acusaran de contagiar a persona de VIH

CIUDAD DE MÉXICO.-Christian Chávez estalló en las redes sociales luego de que un trabajador sexual lo acusara de haberlo contagiado de VIH.

En su cuenta de Instagram, el ex RBD dijo que "“uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Qué piensen lo que les dé su chingad* gana y ya”.

TV Notas dio a conocer que un escort lo acusó de contagiarlo cuando él era uno de sus clientes.

El afectado, quien prefirió llamarse “Josh”, relató que en el 2016 se conocieron y tuvieron encuentros sexuales.

“En octubre de ese año (2016), él me escribió por la app y me dijo que le mandara fotos de mi ‘miembro’, cuando se las mandé me pidió que fuera a su casa. En Grindr, Christian se hacía llamar ‘Antuan’, se describía como ‘versátil’, pero en las fotos tapaba su cara”, contó Josh.

Hace unos años te contamos que #ChristianChávez pagaba por tener encuentros privados con hombres a quienes contactaba en apps. Hoy en día, 'Josh' nos reveló que el ex #RBD lo contagió de #VIH y busca mandarlo a prisión... #MartesDeTVNotas.https://t.co/HgT4PVLUg0 — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 8, 2020

“La primera vez no entramos a la casa, subimos a una terraza. Me dijo que tenía ‘dulces’ (drogas) para pasarla mejor, me ofreció algunas y acepté para romper el hielo; pues él ya estaba enfiestado. Luego platicamos un rato y ya en confianza me dijo: ‘Muestra lo que tienes’, luego me hizo un or*l y tuvimos relaciones como tres horas y media”, comentó.

Agrega:

“Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, recordó para la revista mexicana.

Josh ya entabló una demanda en su contra, exigiendo que Christian pague con cárcel por lo que le ha hecho.

Ante esto, el periodista Jorge Carbajal dijo que Josh no debería de culpar a nadie, pues él estaba consciente de la situación y nunca fue obligado a tener sexo sin protección.

"No es que lo defendamos, pero no se vale que nada más llegue un oportunista por quererte sacar dinero a hacerse la víctima cuando él participó en esto, esa es la realidad", indicó.

Por su parte, el reportero conocido como Filip añadió que el joven sí se equivoca al acusar a Christian de una situación en la que él estuvo de acuerdo en participar.

"Nadie lo obligó, él llegó a la casa de Christian y recibió una paga".

Por último Carbajal señaló que al escort le va a ir muy mal si se descubre que mintió, tanto por andar ejerciendo un oficio que no es legal, por andar vendiendo droga y además por haber contagiado a la mamá de su hija y quién sabe a cuantas personas más.