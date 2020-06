Christian Chávez: el miedo a estar solo me llevó a relaciones tóxicas

Christian Chávez abrió su corazón durante una entrevista virtual con el periodista Alberto Tavira y reveló que su miedo a estar solo lo llevó a buscar relaciones tóxicas.

A pesar de la fama que le acarreó el extinto grupo RBD, el actor y cantante confesó abiertamente que la soledad es algo que siempre lo ha perseguido, por lo que prefería mantener una mala relación a estar sin compañía.

“Terminé una relación tóxica no voy a decir que no y cuesta mucho trabajo porque cuando estás en una relación tóxica no te das cuenta que hay ciertos patrones que uno repite y que de pronto cambian de disfraz, entonces no lo puedes ver tan claro y muchas veces romantizas ciertas cosas... de pronto es tanta tu necesidad de ser amado y de amar que te aferras a algo que no”, externó.

Continuando con su reflexión al respecto de su vida afectiva y las malas decisiones que ha tomado, Chávez expresó: “por primera vez en la vida, sí tengo miedo de estar solo, siempre me dio miedo estar solo, y siempre por eso estaba buscando con los amigos, con parejas y estaba buscando de la forma errónea el amor”.

Afortunadamente, el artista manifestó que ahora ha puesto en práctica distintos consejos, en especial uno que le brindó Yolanda Andrade, para amarse y quererse a sí mismo.