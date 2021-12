Chris Noth, se defiende por dos acusaciones de violación en su contra

Ciudad de México.- El actor Chris Noth, quien interpretó a Mr. Big en la serie “Sex and the City”, esta en la mira después de enfrentar acusaciones de violación por parte de dos mujeres, las cuales aseguran que se sintieron motivadas a denunciar tras ver que el artista repitió su papel en la serie ''And just like that'' parte de Sex and the city.

Aun así, el actor no se quedó callado ante la información revelada en el medio ‘The Hollywood Reporter’, por lo que ha negado rotundamente este tipo de señalamientos hacía él.

Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días - no siempre significa que no - esa es una línea que no crucé”

Expresó el famoso Mr. Big según refiere el portal TMZ.

Encuentros consensuados

De la misma manera, el artista subrayó: “Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”.

Con respecto a las declaraciones de las damas, una de nombre Zoe, dice que tenía 22 años en 2004 cuando ella y un amigo conocieron a Noth, con quien había hablado anteriormente en la piscina de su apartamento para pasar el rato. Zoe afirma que Noth le hizo un montón de preguntas sobre su especialidad antes de darle un libro para que leyera.

Agregó que Chris fue a su departamento para recibir una llamada, y después de un tiempo, ella lo buscó ahí para devolver el libro, pero este aprovechó el momento para besarla y quitarle con fuerza los pantalones cortos, así como la parte inferior del bikini y la violó mientras ella gritaba: “¡Detente!”.

Otra víctima

La otra persona que denunció al artista contó que cuando tenía 25 años en 2015 conoció a Noth mientras trabajaba en un servidor VIP en un club nocturno de Nueva York, ahí la invitó a cenar una noche, pero los dos terminaron bebiendo y volvieron al apartamento del actor. Tras besarse, la mujer afirma que el actor se volvió mucho más contundente, se quitó los pantalones y le metió el pene en la boca antes de tener sexo con ella por detrás.

Finalmente, el sitio TMZ destacó que una fuente cercana al actor les confirmó que ambos encuentros fueron consensuados entre las partes involucradas.