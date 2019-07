Chris Hemsworth hace enfadar a Elsa Pataky

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Chris Hemsworth y Elsa Pataky tienen una relación de ensueño, el actor reveló que al igual que todas las parejas también tienen sus ratos malos.

Durante la entrevista que brindó a la revista GQ, el australiano relató uno de los momentos en los que provocó la furia de la española.

Mis hombros se quemaron un poco después de una sesión de surf y no se me ocurrió otra cosa que tomar prestada una de sus cremas faciales que valen una pequeña fortuna. La verdad es que no le hizo ninguna gracia cuando se enteró, pero es que olían tan bien, que me daban ganas de comer un poco, contó el histrión.