Chris Hemsworth asegura que no se despide de Marvel después de "Thor: Love and Thunder"

ESTADOS UNIDOS.- Durante una reciente entrevista con la revista polaca ‘Elle Man’, Chris Hemsworth afirma que no planea dejar Marvel Cinematic Universe después de "Thor: Love and Thunder", la cuarta entrega de la franquicia de "Thor".

"¡¿Estas loco?! No voy a entrar en ningún período de jubilación. Thor es demasiado joven para eso. Solo tiene 1.500 años”, dijo. “Definitivamente no es una película con la que me despida de esta marca. Por lo menos eso espero”, afirmó.

Cuando se reveló "Thor: Love and Thunder" a los fanáticos en la Comic Con de San Diego 2019, la directora Taika Waititi confirmó que Natalie Portman, quien interpretó al interés amoroso de Thor, Jane Foster, regresaría a la franquicia y manejaría el poderoso martillo.

El actor adelantó que el guión de esta nueva película era incluso más divertido que el de "Thor: Ragnarok", la cinta más reciente y la que sobresalió por su humor y constante comedia.

“Después de leer el guión, puedo decir que estoy muy emocionado. En esta producción, seguro que habrá mucho amor y muchos relámpagos ”, dijo. “Me alegra que después de todo lo que sucedió en 'Vengadores: final del juego', sigo siendo parte del Universo Marvel y podemos continuar la historia de Thor. Por supuesto, no puedo revelar nada sobre la trama. Pero para satisfacer su curiosidad, diré que al leer el guión, me divertí mucho más que en 'Thor Ragnarok', y eso muestra algo porque esa película fue brillante".

Después de retrasarse debido a la pandemia de Covid-19, "Thor: Love and Thunder" se lanzará el 11 de febrero de 2022.