Chris Evans tiene el récord de interpretar a más personajes de cómics

CIUDAD DE MÉXICO. – El actor, actor de voz, director y productor estadounidense de 39 años, Chris Evans, tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, pero hay una razón por la que se distingue de los demás actores: haber interpretado mayor cantidad de personajes de comics, afirma el portal CINEMASCOMICS.



Christopher Robert Evans (nombre real del actor) mostró interés por la actuación desde muy temprana edad, y tras terminar la secundaria, se trasladó a la ciudad de Nueva York para enforcarse en sus estudios de teatro.

Evans hizo su debut como actor en 1997 apareciendo en un cortometraje y tres años más tarde, protagonizó la serie “Opposite Sex”. Luego de esto, comenzó a ganar reconocimiento por su aparición en distintos filmes como “Not Another Teen Movie” (2001) y “The Perfect Score” (2004).



En su filmografía también se destacan distintos papeles como personaje de comic, batiendo de esta forma, el récord absoluto, siendo Ryan Reynolds el que sigue en la lista.



Entre los personajes más reconocidos que ha interpretado el actor basados en cómics se encuentran:

Steve Rogers / Capitán América: El actor se unió al Universo Cinematográfico de Marvel Studios en 2011 y ha participado en 9 películas de esta franquicia, las cuales son: “Capitán América: El primer Vengador” en ese mismo año, “Los Vengadores” (2012), “Capitán América: El Soldado del Invierno” (2014), “Los Vengadores: Era de Ultron” (2015), “Capitán América: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019).

Johnny Storm / Antorcha Humana. En las dos películas de “Los 4 Fantásticos”.

Loki. En la película “Thor: El mundo oscuro” (2013).

Spider-Man. El actor prestó su voz para la serie de animación “What If…? De la plataforma de streaming Disney+.

Nick Gant. Para la película de acción y ciencia ficción “Push”, al lado de Camilla Belle, Dakota Fanning y dirigida por Paul McGuigan en 2009.

Casey Jones. Evans trabajó como actor de doblaje para el personaje del Universo de las Tortugas Ninja en la película de animación de 2007.

Lucas Lee. En la película “Scott Pilgrim vs. The World”, filme de acción y comedia dirigida por Edgar Wright, basada en la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim por Bryan Lee O´Malley en 2009.

Curtis Everett. En la película coreana “Snowpiercer”, la cual fue filmada en inglés, dirigida por Bong Joon-ho (Parasite) y escrita por Kelly Masterson en 2013.

Jake Jensen. En la película de acción “Los Perdedores", la cual está basada en la novela gráfica homónima de Andy Diggle en 2010.



Según la revista Forbes, Evans es uno de los actores mejores pagados del cine en cuatro ocasiones y con una recaudación de más de 13.2 millones de dólares, siendo también uno de los más taquilleros en la historia.