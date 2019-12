Chris Evans se mantiene activo en su tiempo libre

TORONTO, Canadá.-Aficionado al golf, al surf y a la jardinería, Chris Evans sabe aprovechar cada minuto en el que no trabaja, pues le encanta mantenerse activo. En pocas palabras: con la pila bien puesta.



La estrella que personificó a la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos y a también al Capitán America en el universo de filmes de Marvel, se dice encantado con su ratos de ocio, aunque no son muchos.



Cuando tengo espacios libres, sin días de rodaje o compromisos promocionales, me doy tiempo de jugar golf. Eso me tranquiliza, me hace concentrarme y me relaja mucho.