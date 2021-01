Chris Evans regresaría como “Capitán América”

ESTADOS UNIDOS.- Parece que “Capitán América” podría dejar su retiro y retomar su escudo para una nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según reporta Deadline, Chris Evans está en conversaciones para volver a encarnar a “Steve Rogers” en alguna nueva película de Disney.

Las negociaciones serían para que “Capitán América” tenga una participación simbólica en algún filme, tal cual fue con “Iron Man” (Robert Downey Jr.) en “Spider-Man: Homecoming”, en lugar de ser protagonista.

Evans había expresado su opinión sobre colgar su escudo después de cumplir con sus deberes como Capitán América durante las primeras tres fases del MCU.

En “Avengers: Endgame”, después de derrotar a “Thanos”, se vio a “Steve” usando el portal del reino cuántico para rehacer su vida y poder pasarla con “Peggy Carter” (Hayley Atwell). Regresó como un anciano para obsequiar oficialmente a “Sam Wilson” / “Falcon” (Anthony Mackie) su escudo característico para pasar la antorcha.

Actualmente está filmando "Don't Look Up", del director Adam McKay, y aparecerá junto a Ryan Gosling en la película de acción de Netflix "The Grey Man". Evans también fue elegido para expresar al astronauta que inspiró a "Buzz Lightyear" el próximo año.