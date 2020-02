Chris Evans podría pasar de héroe a villano de concretarse una nueva película

Un “remake” de la película de los ochenta “Little Shop of Horrors” se está preparando y espera reunir a varios actores contemporáneos del cine, entre ellos a Chris Evans.

El conocido Capitán América podría interpretar al villano Skid Row, un dentista que fue encarnado por Steve Martin.

“Little Shop of Horrors” fue estrenada en 1986. Dirigida originalmente por Frank Oz y estuvo protagonizada por Rick Moranis, conocido por muchas películas entre ellas “Querida, encogí a los niños”.

Hay otras celebridades que también se encuentran en conversaciones para la película que será dirigida por Greg Berlanti. Los actores son Scarlett Johansson y Taron Egerton, quienes están considerando interpretar a Audrey y Seymour, respectivamente.

Aunque el ‘remake’ de "Little Shop of Horrors" todavía no tiene fecha de estreno, se espera que las grabaciones de la película iniciarían este verano.

Con información de RPP.PE