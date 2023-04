Chris Evans habla del posible regreso del Capitán América

ESTADOS UNIDOS.- Chris Evans es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, y esto se lo debe a su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La última película del Capitán América con Evans como protagonista fue en el 2016. Estamos hablando de “Capitán América: Civil War”. Sin embargo el actor ahora ha compartido un mensaje que llenó de ilusión a los fanáticos de Marvel.

¿Qué dijo Chris Evans?

Durante la expo C2E2 2023, el actor fue consultado sobre una posible vuelta al Universo de Marvel en su personaje del Capitán América.

“Dios, es difícil. Mira, me encanta ese papel profundamente, significa mucho para mí. ¿Creo que hay más historias de Steve Rogers que contar? Claro, pero al mismo tiempo, soy muy valioso al respecto”, respondió Evans.

"Fui parte de algo especial durante un período de tiempo muy especial”, agregó el actor.

De esta forma Evans no cierra las puertas de manera definitiva, pero al mismo tiempo asegura que no aceptará filmar una nueva película interpretando al Capitán América si el guion no es realmente bueno.