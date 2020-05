Chris Evans había rechazado varias veces el papel de Capitán América

ESTADOS UNIDOS.- Aunque es casi imposible imaginarnos al Capitán América siendo interpretado por cualquier otro actor que no sea Chris Evans, la verdad es que eso estuvo más cerca de lo que creemos pues en una reciente entrevista el actor recordó que él había rechazado el papel desde un inicio.

Para comenzar el famoso, durante el episodio del lunes del podcast Chatter Awards de The Hollywood Reporter Awards, contó que después del éxito de las cuatro películas de los Cuatro Fantásticos, Evans se sintió ansioso por actuar y pasar de ser su "pasatiempo" a ser su trabajo.

"Cuando se convierte en su trabajo, se unen cuerdas ecoicas extrañas y precauciones y planes, y de repente comienza a sentirse un poco más pesado", dijo. "Y sí, la ansiedad viene con eso. Porque también fue durante la proliferación de la era de Internet donde de repente puedes leer las reacciones de las personas en línea y de repente tu historia ecoica, tu narrativa, se enreda con lo que una vez fue esta pequeña bola pura de alegría. Y sí, se manifestó como ansiedad y un poco de estrés”.

Luego protagonizó la película de 2012 Puncture, donde "comenzó a tener mini ataques de pánico en el set".

"Fueron suficientes para lanzarme un poco y suficiente para hacerme una pregunta, como dije antes, si estaba en el camino correcto", recordó Evans. "A veces toma un poco de pesadilla despertarte. Realmente comencé a pensar, 'No estoy seguro de si esto es lo correcto para mí. No estoy seguro de si me siento tan saludable como yo. Debería estar sintiendo '".

Fue por esta época que Evans también audicionó para What's Your Number? con Anna Faris Le dijeron que estaba en contra de John Krasinski, pero que el ex integrante de The Office también estaba compitiendo por el Capitán América. Evans terminó recibiendo el papel.

Después de que su equipo dio la noticia, lo sorprendieron con una actualización. Le dijeron que Marvel decidió ir en una dirección diferente y quería que viniera para una prueba.

"Colgué y pensé en ello. Y realmente, por alguna razón, lo miré como, 'Esta es la tentación. Esto es. Esta es la bifurcación en el camino. Y realmente quiero despertar a mi vida y tomar el control de ella. Y creo que aquí es donde dices que no '", dijo Evans. "Entonces, llamé a mi equipo y le dije: 'Escucha, muchas gracias, pero creo que voy a decir que no, gracias'".

Mientras su equipo cuestionaba su decisión, entregaron el mensaje. Aun así, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, persistió y finalmente invitó a Evans a visitarlos. Evans estuvo de acuerdo, pero sintió que estaba decidido.

"Dejé Marvel. Le dije: 'Sabes, le dije que no a esto un par de veces y me desperté sintiéndome bastante bien. Me voy a quedar con mis armas'", dijo. "Llamé a mi equipo y dije: 'Mira, estoy pasando. Gracias a ellos pero no gracias'".

Después de escuchar la respuesta, Feige decidió ofrecerle a Evans el papel sin una prueba. Luego le dio el fin de semana para tomar una decisión.

"Me tomé el fin de semana y fui a algunos terapeutas diferentes", dijo Evans. "Nunca antes había estado en terapia. Solo, ya sabes, hablé con algunas personas diferentes".

Si bien Evans sabía que corría el riesgo de experimentar ansiedad, también sabía que no podía vivir con miedo.

"Muchas personas me decían, entendían de dónde venía, pero dijeron que parecía que estaba tomando decisiones basadas en el miedo, lo que no es falso", dijo. "Dijeron: 'No puedes hacer eso. No puedes vivir la vida de esa manera'".

Finalmente, Evans acordó asumir el papel, y fue la "mejor decisión" que él haya tomado. Además de protagonizar las películas independientes del Capitán América, apareció en las películas de Los Vengadores.