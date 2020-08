Chiquis Rivera sin su anillo de bodas, ¿tendrá problemas con Lorenzo Méndez?

EU.- Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, ha sido una pareja que se ha demostrado su amor por medio de sus redes sociales, y a pesar de haber vivido una crisis en la que se separaron por algunos días, actualmente ambos permanecen juntos.

Pero hay algo que ha llamado la atención de los seguidores de la hija de Jeni Rivera, y es que en algunas fotografías, la cantante no ha mostrado su anillo de compromiso, lo que desata un rumor de si tiene problemas con su pareja.

Antes de que se formaran chismes, Chiquis no dudó en aclarar que no siempre trae puesto el anillo debido a que teme que se le vaya dañar o ensuciar, por eso ella dice cuando ponérselo.

No, sabes, sí me lo pongo, depende de lo que estoy haciendo, depende si no quiero que éste se me vaya a ensuciar o cualquier cosa” agregó la cantante.