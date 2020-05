Chiquis Rivera recuerda con nostalgia a su madre Jenni Rivera

LOS ÁNGELES, California.- A casi 8 años de su partida, Chiquis recuerda con tristeza a su madre, Jenni Rivera.

Desde el fallecimiento de la cantante, los 10 de mayo han sido un día difícil para sus hijos, quienes la siguen recordando y la extrañan cada día.

Con motivo del día de las madres, la intérprete de “Vas a volver” recordó a “La diva de banda” con vídeos e imágenes de momentos que pasaron juntas.

“Hoy es difícil. Ver estos vídeos me hace feliz, pero también muy triste. ¡Todavía no puedo creer que no estés aquí!”, escribió.

Chiquis nació cuando Jenni apenas tenía 15 años y por mucho tiempo fue madre soltera, hasta que se casó y tuvo otros cuatro hijos.