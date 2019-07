Chiquis Rivera promete compartir detalles de boda en su canal de Youtube

CIUDAD DE MÉXICO .-Tras los dimes y diretes que se hicieron el día de su boda, Chiquis Rivera confiesa que pronto todos los interesados podrán ver detalles de esa fecha especial en YouTube.



El 30 de junio Janney y Lorenzo Méndez (ex vocalista de La Original Banda el Limón) unieron sus vidas en una ceremonia religiosa en California, Estados Unidos, sin embargo la celebración se vio empañada por un camarógrafo del programa El Gordo y la Flaca que fue golpeado por la seguridad que custodiaba el bodorrio.

Lo vamos a compartir en una forma más personal en el canal de Youtube, a fines de esta semana o la otra, estamos esperando el video. Ese día con mi teléfono estuve platicando y hacerlo más personal con la gente", dijo.



La hija de Jenni Rivera dijo que aún no han podido irse de luna de miel porque ella quería promocionar su nuevo sencillo, titulado "Anímate y Verás" en México.



"Nos íbamos a ir de luna de miel el primero de julio, pero le dije 'tengo que ir a promocionar mi sencillo y mi música', no porque estoy casada voy a dejar la música y es lo bonito que nos entendemos y me apoya", agregó.

Chiquis aún no puede creer que ya se haya casado con Lorenzo Méndez, quien ha sido parte importante de su vida personal y profesional.



"Desperté al siguiente día y no podía creerlo, el día que nos casamos hermoso todo, unas cositas por ahí, pero fue algo muy bonito, todavía como que no me cae bien el veinte, pero me siento más segura con la relación, no me preocupan tanto ciertas cosas", aseveró.