¿Chiquis Rivera podría reconciliarse con Lorenzo Méndez?

Hermosillo, Sonora.-Todos los matrimonios tienen pleitos, pero se pueden superar. Al menos así piensa Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera, quien externó su opinión sobre la reciente separación de su sobrina Chiquis con su esposo Lorenzo Méndez.

La pareja recientemente cumplió su primer aniversario de bodas, y tras tantas dificultades como la intervención de Claudia Galván, ex esposa de Lorenzo, y la escandalosa y mediática boda que celebraron, ambos habían demostrado que se amaban y que podían superar todo juntos. Sin embargo, recientemente confirmaron que estaban separados.

En entrevista para el programa “Hoy”, Juan recordó que la familia se acercó a Chiquis para brindarle su apoyo, y, a manera personal, cree que su sobrina va a reconciliarse con Lorenzo en cualquier momento.

“¿Cuántas parejas han tenido que te has peleado con ellas y no pasa nada? Nosotros fuimos con ella y le dijimos: ‘Esta batalla no es tuya sola, estamos para apoyarte’”, comentó Juan.

Aseguró que considera a Lorenzo como un buen hombre, y considera que los problemas en el matrimonio siempre van a estar, pero pueden superarse.

“Yo creo que Lorenzo es buen bato, es chido, en cada relación hay broncas y siempre las habrá, pero pueden superarse”, explicó.

Juan Rivera fue invitado al programa matutino para hablar de su hermana Jenni Rivera, quien el día de hoy cumpliría 51 años de vida. Confesó que hasta la fecha, le es imposible ir a la tumba de su hermana y dejarle flores, pues a pesar de que han pasado 8 años de su fallecimiento, en el fondo aún no acepta que la artista ya no está en el mundo terrenal.

“Jamás le he llevado una flor hermana porque se me hace difícil. La veo y le hablo, pero no le puedo llevar una flor. Cada vez que pienso que puedo hacerlo, llego a la tienda y me arrepiento. Es difícil aceptar con 100% certeza algo que el corazón no quiere reconocer”, explicó Juan.

Reveló algunas de las sorpresas con las que piensan festejar el cumpleaños de Jenni Rivera, pues además del lanzamiento de “Quisieran tener mi lugar”, canción inédita de la artista, también publicarán los duetos que dejó listos antes de su muerte.

“Se viene un dueto con Gloria Trevi. Dejó un tema preparado para grabarlo con Beto Cuevas y Paulina Rubio. Estamos trabajando con Becky G, no lo sé, tenemos muchos planes”, comentó.