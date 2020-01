Chiquis Rivera muestra sus curvas en un pegado traje rojo y látex; así inicia Año Nuevo 2020

LOS ÁNGELES.- Janney Mendez, más conocida como Chiquis Rivera, recibió el año presumiendo sus enormes curvas en un elegante y sensual vestido color rojo.

En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, la hija de la fallecida Jenni Rivera presumió su cuerpo, lo cual fue agradecido por sus miles de seguidores.

“Love (amor), faith (fe), honesty (honestidad), courage (coraje), respect and integrity (respeto e integridad)”, fue el texto con el que acompañó el post en la red social.

En el 2019 a Chiquis Rivera le sucedieron grandes cosas, como su boda con Lorenzo Méndez y la consolidación de su carrera como cantante.

Sin embargo, también ha habido controversias en su vida personal de las que aparentemente quiere deshacerse para comenzar el año de la mejor manera posible.

Es por eso que también se mostró con un sexy traje de látex negro en una serie de fotos que publicó en Instagram, para "sacar" toda la basura que la obstaculiza en su vida.

Acompañó las imágenes con el siguiente texto:

“En este día he decidido tirar cosas que no me sirven, y no me hacen una mejor persona ¡Tienes que comenzar esta nueva década con una mentalidad diferente y un corazón limpio! Es la forma en que Chiquis demuestra que ha entrado en una nueva etapa en su vida".