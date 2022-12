Chiquis Rivera escribe canción en honor a las mujeres curvy

HERMOSILLO, Sonora.- Reciamente Chiquis Rivera se ha pronunciado muy a favor de que las mujeres quieran su cuerpo y se amen a si mismas por su belleza interior y exterior.

Por ello, ahora la cantante decidió dedicarles una canción para ayudarlas a quererse siempre sin importar sus kilos de más.

"Empecemos a aceparnos, a querernos tal y como somos, siempre podemos mejorar ciertas cosas, pero para mí es importante realmente quererme, no importa la talla que sea", dijo.

Asegura la canción pretende que las mujeres forjen su autoestima y no hacer caso a malos comentarios, por ello la canción se llama 'la que esta de moda soy yo'.

"Lo que me ha ayudado mucho es 'no voy a escuchar, no les voy a hacer caso, me voy a ocupar en la gente que sí me quiere, que sí me apoya', agregó Chiquis Rivera en una entrevista para 'Ventaneando'.

Para finalizar comentó que esta consiente de que en su vida siempre tendrá críticas de todo tipo sin embargo, ha aprendido a vivir con eso.