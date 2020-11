¡Chiquis Rivera enseñando pierna!

EU.- Chiquis Rivera sigue causando polémica después de la separación que tuvo con su ex pareja Lorenzo Méndez, con quien se había casado muy enamorada, pero en las últimas publicaciones de sus redes sociales se ha visto más sensual que nunca.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que compartió una fotografía en la que se le peude ver posando un vestido de noche largo en color dorado, con una apertura que permite ver casi toda su pierna.

La cantante en una de las imágenes muestra un poco más su pierna, escena que volvió "locos" a sus seguidores, quienes quedaron encantados con este "outfit" de la artista.

My next level of Life, is Invite Only!" escribió Chiquis.