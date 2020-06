Chiquis Rivera confirma distanciamiento con Lorenzo Méndez

LOS ÁNGELES, California.- Después de que hace unas semanas surgieran los rumores de que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se estaban separando, ella se encargó de aclarar estos rumores.

En el programa matutino de “Hoy” de Televisa, la cantante confesó que si estaba distanciándose de su esposo, con quien lleva menos de un año casada.

“Nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor; pero sí nos estamos dando espacio, es la verdad”, comentó.

Además, aseguró cual era el verdadero motivo de su distanciamiento, y no es como todos piensan.

“No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. No es la razón, eso si quiero que se sepa”, señaló a las cámaras.

Por otra parte, se mostró triste al saber que varios medios de comunicación los tacharon de “mentirosos”, ya que surgió la teoría que ellos habían inventado separarse para que su nuevo disco tuviera éxito.

“Me da muchísima tristeza, sí me cala… Jamás haría eso yo de faltarle el respeto a todos los artistas que formaron parte de este disco, para empañar el esfuerzo y trabajo con un chisme, que también me cala y es mi vida personal”, agregó.