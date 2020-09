Chiquis Rivera busca refugio en el trabajo

ESTADOS UNIDOS.- Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar luego de que ella diera a conocer su separación de Lorenzo Méndez, con quien lleva casada un año. Ahora la hija de Jenni Rivera ha dejado en claro que su única prioridad de ahora en adelante es el trabajo.

Según reportó “Ventaneando”, Chiquis no quiso decir nada sobre su ruptura amorosa, pero aseguró que se encuentra bien y agradece las muestras de apoyo de sus fans.



“Yo siempre lo digo, la música es mi terapia, me ayuda a curar mi alma o cualquier cosa. No podemos hablar de eso en este momento (su separación), pero si estoy bien, gracias a Dios (…) Como siempre lo he hecho, voy trabajar, enfocarme en mi música, mi familia, mis hermanos, mi persona”, dijo Chiquis.

La cantante también está impaciente porque termine este año, pues le duele el sufrimiento por el que ha pasado la humanidad por la pandemia del coronavirus.



“Creo que ya mero se termina este año que ha sido muy fácil para todos, no soy la única que esta sufriendo y pasando por estas cosas, yo sólo me estoy enfocando en lo que haré el próximo año”, enfatizó.



Rosie Rivera dijo que la decisión de Chiquis de separarse le sorprendió bastante, pues sabe que su sobrina intentó todo para que el matrimonio con Lorenzo funcionara.



“Fuimos sorprendidos con la decisión final, pero antes de, yo sé que ella intento todo lo posible, él también, ambos, pero yo hablo mas con ella. Esta vez fue una sorpresa, pero a la vez no porque es un matrimonio, los momentos son difíciles. Hemos orado juntas, llorado juntas, celebrado juntas, y sé que el anhelo de su corazón fue darle lo mejor a este matrimonio, así que esto tiene que venir con la certeza de que en este momento están aparte, y el tiempo dirá si vuelven o no", dijo Rosie.

Y el patriarca de la familia, Pedro Rivera, dijo que, pese a la separación, Lorenzo Méndez con su nieta, siempre tendrá un lugar especial en su corazón.



“A mí no me gustan los mitotes y ser metiche en la vida de nadie, por eso vivimos siempre en paz. Todas las personas que han pasado con nosotros no tienen que ver conmigo o con los problemas de otros, para mí que tienen un lugar en mi corazón”, declaró.

Este fin de semana, tras anunciar su separación, Chiquis eliminó todas sus publicaciones de Instagram.