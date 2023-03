Chiquis Rivera: Aseguran canceló conciertos en Monterrey y Matamoros por seguridad

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se viralizó en redes sociales que la cantante Chiquis Rivera había cancelado los conciertos que tenía programados en las ciudades de Matamoros y Monterrey, de acuerdo a un comunicado.

“Chiquis canceló sus presentaciones en Matamoros y Monterrey, por seguridad de Ella, su gente y fans …., a mí me dicen extraoficialmente que fue por que le dijeron que no se presentara en estos lugares por su seguridad (pero no fue en buena forma)”, escribió la usuaria Chamonic en redes

Cabe destacar que la cantante no se ha pronunciado en redes, ni por la misma empresa que la representa.

Sin embargo, todo podría tratarse por un tema de inseguridad, pues el mismo comunicado emitió unas palabras al respecto: “Me llena de tristeza tener que comunicarles que nos hemos visto forzados a posponer las fechas de mi gira. Hemos puesto la seguridad de ustedes, mis fans, mi banda y equipo de trabajo como prioridad y le prometo que las fechas serán reagendadas lo antes posible”, expresó Chiquis Rivera, según el comunicado.

Foto: Captura de pantallla @chamonic3

Pese a toda la información, muchos usuarios en redes se dividieron en argumentos, pues unos aseguran que Chiquis no canceló por inseguridad, sino porque nadie le había comprado boletos para el concierto.