Chino regresa a Venezuela luego de tres años de ausencia

Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido en la industria musical como: Chino, anunció su regreso a Venezuela, luego de tres años sin presentarse en su país natal.

El cantante así lo afirmó mediante su cuenta de Instagram, en la que subió un video donde hablaba de su gira y que, si dicho video pasaba de los 5 mil comentarios, el daría más información sobre en que ciudad del país comenzaría.

‘‘Si no me equivoco ya son 3 años sin hacer un concierto en mi tierra y la verdad es que no me da la gana de seguir esperando. Mañana parto a Europa y espero que durante mi estancia en aquel suelo pueda organizar una vuelta de presentaciones en mi patria para el momento de mi regreso a América. Cómo dicen por ahí: “se tenía que decir y se dijo”. Al que no le guste que sufra solo’’.