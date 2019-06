'Chicharito' salta de la cancha a las redes

Javier “Chicharito” Hernández es un hombre al que no le gusta desperdiciar ningún segundo. Por eso, al mismo tiempo que se dedica al futbol y a Noah, su primer hijo, también se da tiempo para desarrollar otro tipo de proyectos.



Su esposa, la modelo australiana Sarah Kohan, acaba de compartir una historia en su Instagram en la que revela que ambos, junto con el coach Diego Dreyfus y el fotógrafo Niccolo de Zambiasi se han convertido en vloggers.



En esta nueva aventura, que se llama Naked Humans, el futbolista mexicano, su mujer y sus socios compartirán videos en los que harán reflexionar a sus seguidores acerca de vivir sin culpa, sin importar género, preferencias, apariencia, ocupación, etc.



“Creemos que todas las personas del mundo deberían ser libres de las expectativas y juicios de otros. Sin que les afecte lo que los otros piensan. TÚ sin culpa”, se lee en la descripción en el sitio de Naked Humans.



“Nos presentamos de esta manera y esperamos inspirar a otros a disfrutar de su propia autenticidad, quitarnos las máscaras hipócritas para ser aceptados, reírnos del status quo y atrevernos a ser honestos con nuestra voz interior.



“Después de todo, la verdadera felicidad solo puede experimentarse cuando nos aceptamos plenamente”.



Y mientras tanto Sarah...

A la par de que realizan este proyecto, Sarah Kohan también ha estado ocupada no solo en atender a su bebé, sino también en recuperar poco a poco su figura.



La modelo acaba de publicar en redes su primera foto de cuerpo completo a una semana del parto en la que aún luce hinchada.



“Mi cuerpo se ha sentido relativamente bien considerando que acabo de dar a luz a un bebé, pero debo decir que hoy ha sido el día en el que mejor me he sentido durante toda la semana! Tengo MUCHA leche y por eso estoy agradecida de poder alimentar a nuestro pequeño y tener ese momento especial de vinculación con él, aunque en realidad ha sido un gran ajuste al que a penas me estoy acostumbrando! Mi linea nigra sigue siendo muy oscura y notable, aunque mi estómago se está contrayendo lentamente, a pesar de que sigue siendo muy suave y regordete”.