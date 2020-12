Cher: "un hombre trató de matarme"

REDACCIÓN.- Quizá muchas personas piensen que llevar la vida de las celebridades es increíble, pero en verdad no es un estilo de vida sencillo. Así lo dejó claro la cantante Cher, quien en una entrevista con el diario británico The Guardian, platicó sobre el angustiante episodio que vivió en los 80, cuando un fanático intentó asesinarla.

Cher a sus 74 años confesó que vivió momentos de terror al sufrir violencia en la década de los 80, cuando un hombre intentó arrastrarla por un callejón.

“Siempre me dejaban a las puertas del teatro cuando estaba haciendo ‘Come Back To the Five and Dime’ en Broadway”, dijo la cantante.

La cantante narró que durante su participación en el musical "Come Back To the Five and Dime" en Broadway, siempre era dejada a la puerta del teatro, donde pasó uno de los momentos más amargos de su vida.

A la puerta del teatro Martin Beck en donde ocurrieron los hechos, cuando un hombre se acercó para darle la mano, (Cher pensó que se trataba de un fan que intentaba saludarle):

“Pensé que me iba a dar la mano, pero me agarró del brazo y me lo puso detrás de la espalda. Empezó a empujarme hacia el callejón y dijo: ‘Si haces algo, te mato’”, recordó la intérprete.

Por fortuna, dos hombres lograron darse cuenta de la situación y acudieron a auxiliar a la estrella, según contó Cher para el citado medio, con el tiempo, esos fans se convirtieron en buenos amigos, gracias a su valerosa reacción.

Al ser cuestionada si ese episodio había marcado sus hábitos o si había generado alguna especie de temor, Cher descartó que el evento le generara miedo, sin embargo, reconoció que desde hace algunos años ya no ‘se permite’ salir de fiesta hasta altas horas de la noche.

“No me gusta salir ahora porque todo el mundo tiene una cámara y no es seguro. La gente te agobia no sabes si te van a matar o te tomarán una foto. De cualquier manera, no me gusta”, dijo.

Además, dijo que su decisión también radica en que no se siente con la misma energía que en su juventud y no le gusta experimentar las consecuencias que deja una noche de excesos.

Por otra parte, la intérprete dijo que los estereotipos estéticos actuales la estresan, pues cree que las actrices y cantantes tienen una presión muy grande, que a su vez, traspasan a sus seguidoras, por lo que recomendó a las mujeres jóvenes no recurrir a tratamientos quirúrgicos antes de tiempo.