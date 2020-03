Chef Betty, de MasterChef, pierde ¡21 kilos!; busca inspirar a bajar de peso

GUADALAJARA, Jalisco.- Con un cambio radical -perdió 21 kilogramos de peso en dos meses- la chef nayarita Betty Vázquez busca inspirar a otros a lograr sus metas.



La juez de MasterChef México, con 35 años de trayectoria en el mundo de la cocina, se encuentra de visita en Guadalajara para hablar sobre los beneficios de una dieta saludable, como motor de cambios beneficiosos.

Uno de los principales motivos por los que decidió compartir sus experiencias con una vida sana es la obesidad que se vive en México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 39.1 por ciento de los mexicanos padecen sobrepeso y el 36.1 por ciento sufren de obesidad.



Hay muchísima obesidad en el País, este es un buen momento para tomar riendas en nuestra salud, no solamente los que estamos gorditos, sino los que comemos mal y enseñarnos a comer bien", dice la chef.



Con cerca de 60 años de edad, Vázquez decidió que era momento de poner orden en su vida y asumió la responsabilidad que le da el ser una celebridad para inspirar el cambio en los demás.



"Si yo pude, más gente puede, si yo quise, más gente puede querer, si yo lo logré otra gente lo puede lograr. Ojalá que Chef Betty sea motivo para que otra gente decida tener un compromiso con tener un peso saludable", comenta la también escritora, quien bajó tallas gracias al método Pronokal.



Además de las charlas sobre la alimentación saludable, la nayarita ha buscado promover el cambio con sus participaciones en MasterChef México. Y como premio, ella misma aprende en el camino.

"Definitivamente lo que la chef Betty quiere demostrarles cada nueva temporada es, primero, que se puede cambiar y que el conocimiento se sigue adquiriendo. Para mí, siete temporadas de estar en MasterChef me ha afinado como juez, he ido conociendo más la psicología del participante, que no solamente trato de ver la gente que cocina o el plato que presentan, sino que quiero ver una historia atrás de por qué hay un sentimiento en cada plato".



Vázquez lleva el sabor nayarita a donde se encuentra. En YouTube también promueve la gastronomía de la entidad, con su canal "Sabor a Mar de la Chef Betty Vázquez", y además enseña que la alimentación sana no es restrictiva.

"Me encantaría que la gente supiera que puede comer bien no importa donde estés, hacer un viaje gastronómico con un programa de televisión haciendo estos recorridos padres y encontrando sobre todo la gente que está haciendo cocina de raíz con recetas de las abuelas y que se animen a platicármelas para invitar a la gente a volver a comer sano como comieron nuestras abuelas", agrega.