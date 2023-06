Chayanne, cumple sueño de fan con cáncer

MIAMI, FLORIDA.- El cantante puertorriqueño Chayanne, se hizo viral hace unos días luego de que una persona de la tercera edad pidiera verlo y convivir con él, pues ésta se encuentra en una ardua lucha contra el cáncer.

En un vídeo que compartió la hija de la llamada ‘Lady Chayanne’, se observa como la señora explica el porqué quiere ver a su máximo ídolo, vídeo que por cierto comenzó a viralizarse de inmediato, dónde los internautas etiquetaban a Chayanne para que éste se diera cuenta de lo que estaba pasando y le pudiera cumplir su sueño.

‘No quiero causar lástima, por eso no había dicho nada. Pero quiero verte, abrazarte y ver a qué hueles’, comentó la señora.

Responde Chayanne a fan con cáncer

De inmediato llegó a oídos del intérprete, quien no dudó en responder a Tania Hernández hija de la señora, accediendo a su solicitud de cumplir el sueño de su madre, prometiéndole llevarla a un concierto suyo.

‘Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira. [Atentamente] Chayanne’, escribió.

Luego de la respuesta del puertorriqueño, Tania inmediatamente le dio la noticia a su madre, quién no hizo otra cosa más que estallar de emoción, pues su sueño de convivir con su artista favorito se hará realidad.

‘Ayer tuvo su séptima quimioterapia y hoy recibe esta bella noticia’, dijo en un vídeo Tania.

‘Mis lentes… ¡Chayanne! ¡Me escribió! ¡Me va a llevar Chayanne! ¿Cuándo, cuándo, cuándo me va a llevar Chayanne?”. “Yo sabía que no me iba a dejar mi Chayanne’, expresó la señora llena de emoción.