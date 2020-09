Charly López sale en defensa de la ex pareja de Xavier Ortiz

Ciudad de México.-Charly López sigue enfrentando fuertes críticas a casi un mes de la muerte de Xavier Ortiz; sin embargo, en esta ocasión el ex Garibaldi sorprendió al defender a la ex pareja de su compañero de agrupación asegurando que nadie es responsable de la lamentable decisión que tomó su colega.

Durante la charla que sostuvo con Alan Tacher, López trató de aclarar las diferencias que en su momento tuvo con Ortiz, y aclarando que no responderá a los ataques que recibe en redes sociales, manifestó:

“Si ven la entrevista hay un momento en que él me empieza a atacar duro (…) y yo sí me voy a yugular… y te digo una cosa, lo volvería a hacer, porque no voy a permitir que alguien o tú me llame ratero cuando no tienen fundamentos. Aquí yo tengo el papel de IMPI donde me otorgan el nombre de GBLI, pero esto me lo otorgan en diciembre del 2018 (…) pero te juro por mi vida que yo no sabía que él le quería poner GBDI (a su proyecto), lo juro por Dios Santo que no sabía”.

No obstante, al ser cuestionado por su relación con Clarisa De León, madre del hijo de Xavier Ortiz, el artista sorprendió al salir en su defensa.

“Yo a su esposa la conocí dos veces, yo tuve pláticas muy personales con Xavier de su situación, la situación de Xavier era como la de muchos mexicanos, que estaba en una crisis matrimonial, que tenía problemas normales. Aquí lo más grave es que están culpando a ella de lo que hizo Xavier, y siendo honestos… nadie, ni su familia sabía lo que le estaba pasando a Xavier, y menos nosotros, entonces el que le estén echando la culpa a su ex esposa, a la mamá de su hijo, a quien sea, de la decisión que tomó Xavier… Xavier era un hombre de 60 años que sabía perfectamente lo que hacía”, concluyó.