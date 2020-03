Charly López revela que casi fue abusado por productor a los 16 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgaribaldi Charly López, confesó que cuando era menor de edad, el fallecido productor Enrique Gómez Vadillo, quiso abusar sexualmente de él.

“Un productor que sí fue muy directo, y yo también fui muy directo en decirle que no, (Enrique) Gómez Vadillo… creo que no era buena persona y creo que no fui al único que quiso violentar de alguna manera”, comentó.

El cantante aseguró que fue invitado al departamento de Gómez para hablar sobre una película en la que podría participar, y en el lugar le hizo una fuerte propuesta.

“Me invitó a su departamento, mi interés era por una película, ‘pero pues tienes que hacer esto y esto otro’ y yo ‘pues es que yo no’, y de todas maneras hice la película”, platicó.

El también empresario, comentó que a él le da mucha impotencia el saber que existe el acoso sexual.