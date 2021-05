Charly López quiere 'poner en forma' a Luis Miguel: “lo pongo buenísimo en dos meses y medio”

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Garibaldi Charly López confesó su admiración por Luis Miguel debido a la forma en que ahora está dando a conocer su vida privada a través de su serie biográfica.

Sin embargo, el cantante y actor destacó que actualmente sólo observa un defecto en el intérprete de “La Incondicional”, asegurando que no lo ve en buena forma física.

“Yo aplaudo lo que está haciendo ahorita, que se saque al Luis Miguel tal cual es, y que lo estamos conociendo todos y está padrísimo, o sea, es nuestro artista número uno, la neta es el número uno, yo lo único que le digo es que se cuide, que ponga a dieta, que se ponga ching*n, yo veo a Ricky Martin, veo a Chayanne enteros, y Luis Miguel es el… aparte de guapo, que lo pongan a hacer ejercicio, sino yo te entreno carnal, ya me conoce que yo hago ejercicio, yo lo entrenaría feliz de la vida”, dijo Charly durante su encuentro con diversos medios de comunicación.

Acto seguido, López levantó la mano y se propuso para ser entrenador del “Sol de México”, manifestando que en menos de tres meses se vería su trabajo en el gimnasio.

“Yo creo que Luis Miguel tiene la cara, el cuerpo, la voz, para mucho más tiempo, nada más que se cuide un poquito más, no estoy diciendo que esté gordo o que esté mal, no, es una estrella, pero sí podría estar mejor, bueno, si me lo pide yo feliz de la vida lo entreno y lo pongo buenísimo en dos meses y medio”, indicó.

Por último, Charly López dijo desconocer si LuisMi mantuvo un romance con su colega y amiga Paty Manterola en la década de los 90.

“No hubo relación, si nos topamos a Luis Miguel en los aeropuertos porque él traía su avión particular y nosotros también por el ritmo de trabajo, nos llegamos a subir con él a su avión a platicar antes de despegar uno u otro de amigos, pero jamás yo vi que hubiera una relación con Paty, sé que había una buena amistad, pero no que anduvieran, la neta, si lo dijo Paty ¡qué bueno!, pero yo nunca los vi”, explicó.