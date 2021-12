Charly López descarta bioserie de Garibaldi: “no sé si sea interesante la vida del grupo”

Tijuana BC.- El cantante Charly López manifestó su desinterés por la idea de realizar una serie sobre el grupo Garibaldi.

Durante la entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, el artista confesó que no considera atrayente para los espectadores una serie de la agrupación que tuvo gran éxito en los años 90.

Cada grupo tiene su historia, y buenas y malas, pero la versión tiene que tener ese toque dramático, entonces, nunca nos lo han propuesto, no sé si sea interesante la vida del grupo Garibaldi, pero no sé si para el público sea atractivo o no, aunque hasta la fecha me siguen pidiendo fotos independientemente de lo que sigo haciendo”

Explicó Charly.

Los problemas con su hijo

Por otra parte, el intérprete evitó hablar de las diferencias que actualmente mantiene con su hijo Emiliano, fruto de su romance con Ingrid Coronado, pero no descartó que el joven pueda formar parte del grupo GBLI, que surgió en honor al extinto Garibaldi.

“Si él quiere, pues claro, porque una de las niñas no va a estar, seguro, y uno de los chavos seguro no va a estar, entonces espació hay, pero no voy a quitar a nadie por mi hijo, nunca lo haría, pero si alguno de los chavos que ya tenga chamba o está en otra cosa o no puede estar en el grupo y mi hijo quiere estar, yo feliz porque al final de cuentas lo hice pensando en él, en que fuera como la batuta y te paso la estafeta, ¡eso estaría padrísimo!”, comentó.

Asimismo, destacó que será en los próximos meses cuando vuelva a enfocarse en ese proyecto. “GBLI lo saco hasta el año que entra, porque ahorita está muy complicado porque todos mis chavos viven fuera, y algunos puede que ya no estén, entonces voy a solicitar más gente, pero el grupo ya está el disco, ya está terminado todo, fotografías, pero nos cayó la pandemia”.