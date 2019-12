Charlize Theron habla del trágico día en el que su madre mató a su padre

ESTADOS UNIDOS.- Charlize Theron es una de las actrices más talentosas de Hollywood, sin embargo no toda su vida ha sido de color rosa, por lo que aprovechó una entrevista con National Public Radio para abrir su corazón y hablar sobre la trágica noche en la que su mamá mató a su papá en defensa propia: ‘‘Mi padre era un hombre muy enfermo: era él o nosotras", dijo Charlize Theron.

En la entrevista radial, Theron describió cómo fue su infancia y cuánto sufrió por las adicciones de su padre: "Fue alcohólico toda su vida. Siempre estaba borracho. Era una situación desesperante porque es totalmente impredecible el día a día con un adicto".

"Mi padre estaba tan borracho esa noche que casi no podía mantenerse en pie cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación y cuando vimos que venía directo a nosotras, cerramos la puerta y nos apoyamos las dos sosteniéndola desde adentro para evitar que entrara", explicó.

https://t.co/5KwtBoltx8 Charlize Theron le compra la marihuana a su mamá.

Tratan el insomnio con cannabis pic.twitter.com/6L4WedUP9W — Revista Cáñamo (@revistacanamo) March 9, 2018

No obstante, su padre no se rindió y cuenta que al no poder derribar la puerta, disparó tres veces. Asegura que fue un milagro que ningún proyectil impactara contra ellas.

La actriz reveló que todo ocurrió en cuestión de segundos y que su padre les gritaba todo tipo de amenazas: "Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a los dos. Mi madre logró recuperar el arma y le disparó".

Theron cuenta que todo ocurrió una noche del 21 junio de 1991. En aquél momento la famosa tenía 15 años, y más de dos décadas después se animó a contar la verdad de su historia aunque evitó dar demasiados detalles.

"Este tipo de violencia que ocurre dentro de una familia, es algo difícil de charlar, pero creo que al decir lo que me pasó les hago saber a otros que no están solos, y que lo más importante de todo esto es entender la gravedad de las adicciones", señaló la actriz.

Por su parte, Gerda, la madre de Charlize, fue absuelta de todos los cargos al demostrarse que fue en legítima defensa y que no tuvo la intención ni la premeditación del hecho. De todas formas, la mujer decidió que no podía seguir viviendo en Benoni, la ciudad africana donde nació la actriz, y con mucho esfuerzo compró un pasaje directo a Nueva York para que su hija comenzara sus estudios como modelo y bailarina.

Después, la meta de convertirse en bailarina se verían arruinadas por una grave lesión en la rodilla, sin embargo empezó su carrera en la actuación. Hoy, es una actriz consagrada, que incluso obtuvo elogios del mismísimo Nelson Mandela, quien le agradeció por llevar a África en su corazón y tener en cuenta siempre sus raíces.