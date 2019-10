Charlie Sheen felicita a alcalde de Ciudad Valles, San Luis Potosí

LOS ÁNGELES, California.- La mañana del pasado lunes el presidente municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Adrián Esper Cárdenas, compartió un video en su cuenta de Facebook que dio mucho de qué hablar, pues era nada más ni nada menos que el actor estadounidense Charlie Sheen.

La estrella de ‘Two and a half men’ comienza el video saludando a Ciudad Valles y presentándose ante su público: ‘‘Ciudad Valles, soy Charlie ¿cómo están?’’.

Después continúa su ‘speech’ en donde felicita al presidente municipal por su trabajo, además admira la belleza de Ciudad Valles y San Luis Potosí.

‘‘Pues Felicidades Andy Panda por tu trabajo excepcional en tu primer año, porque tu apoyaste a tu comunidad y trabajaste durísimo para mejorar toda la ciudad entonces me gustaría felicitar a esta población turística vanguardista ¡Ciudad Valles! Por su increíble gente, su extraordinaria cultura, y sus ríos y cuevas y cascadas, y por ultimo pero no menos importante su platillo gastronomito mas aclamado Zacahuil, creo que saben de que hablo, eso es, felicidades Adrián, Viva San Luis y Viva México, felicidades, me voy’’.

El actor se había mantenido lejos del ojo público hasta ahora que decidió mandarle un mensaje a Adrían Esper.