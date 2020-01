Charlie Noxon, hijo de Jenji Kohan, creadora de Orange Is the New Black, muere en accidente de esquí

PARK CITY, Utah.-El hijo de la mujer detrás de 'Orange Is the New Black' y 'Weeds' murió en un accidente de esquí en Utah en la víspera de Año Nuevo, según las autoridades locales.

Charlie Noxon, de 20 años, había estado esquiando con sus dos hermanos y su padre, el escritor Christopher Noxon, en las laderas de Park City cuando sufrió el accidente.

Noxon es el hijo mayor Jenji Kohan y Christopher Noxon. La pareja estuvo casada durante 21 años y se divorció en 2018.

La patrulla de esquí de Park City respondió al incidente, que ocurrió en un sendero intermedio cerca de Canyons Village.

Después de atención y evaluación de emergencia, Airmed declaró que Noxon había fallecido.

El teniente del sheriff del condado de Summit, Andrew Wright, declaró que las autoridades están involucradas en la investigación de muerte accidental.

Una declaración de Park City Mountain señaló que "un incidente grave" tuvo lugar "en la montaña" el 31 de diciembre, "involucrando a un hombre de 20 años de Sherman Oaks, CA". No identificó al hombre.

Varias publicaciones en la página de Instagram de Christopher Noxon muestran a la familia disfrutando de su tiempo en la ciudad de Utah en los días previos al accidente.

Noxon compartió en una publicación del 30 de diciembre que el complejo en el que se hospedaba la familia estaba abarrotado, y agregó que había perdido temporalmente su teléfono.

La familia había estado en el viaje durante al menos más de una semana, según la publicación de Instagram.

Charlie era hijo de la creadora de Weeds y Orange Is The New Black, Jenji Kohan.

El médico forense actualmente tiene el cuerpo y aún no ha realizado una autopsia.